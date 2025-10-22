Cardinale vende il Milan? Ho parlato con lui e mi ha detto che … | la rivelazione

Lo Youtuber canadese Kush rivela a "That Milan Podcast" di aver avuto una lunga conversazione con il proprietario del Milan Gerry Cardinale, in cui rivela quali sono i suoi piani dopo l'eventuale via libera per lo stadio nuovo.

