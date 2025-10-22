Carcasse di auto nel parco di Tor Tre Teste #lafotodeilettori

«Carcasse di auto andate a fuoco, cartoni, pezzi di mobili e rifiuti di ogni genere. È questo ciò in cui ci si imbatte se si decide di fare quattro passi o prendere una boccata d'aria». Siamo nel Parco Tor Tre Teste, un «polmone» verde della periferia della Capitale. A scriverci è Marco. «Spero si possa intervenire presto per permettere a tutti noi cittadini di godere della bellezza del verde», commenta. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it

