Carcasse di auto nel parco di Tor Tre Teste #lafotodeilettori
«Carcasse di auto andate a fuoco, cartoni, pezzi di mobili e rifiuti di ogni genere. È questo ciò in cui ci si imbatte se si decide di fare quattro passi o prendere una boccata d'aria». Siamo nel Parco Tor Tre Teste, un «polmone» verde della periferia della Capitale. A scriverci è Marco. «Spero si possa intervenire presto per permettere a tutti noi cittadini di godere della bellezza del verde», commenta. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Amianto, carcasse di auto e rifiuti vicino a una scuola. Gualtieri ordina la bonifica dell'occupazione-discarica https://ift.tt/F8IVcBH - X Vai su X
AUTO IN FIAMME NEI CORTILI DELL'ALER, NON C'È DUE SENZA TRE... ASPETTANDO LA CONVENZIONE PER RIMUOVERE LE CARCASSE A una settimana esatta di distanza dall’annuncio, ad opera del sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, del raggiu - facebook.com Vai su Facebook
Tor Tre Teste, carcasse di auto nel parco #lafotodeilettori - «Carcasse di auto andate a fuoco, cartoni, pezzi di mobili e rifiuti di ogni genere. Come scrive iltempo.it
Droga, auto rubate e carcasse di scooter: il materiale rinvenuto nel blitz di Tor Bella Monaca - Sono alcuni dei ritrovamenti nei sotterranei delle case popolari di via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, nel "ferro di cavallo". Da fanpage.it