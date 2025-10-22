Carbone a Inter TV | Ho voluto fare i complimenti ai ragazzi vi dico qual è la forza principale di questo gruppo
Inter News 24 Il tecnico dell’Inter Primavera, Benito Carbone, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo di ieri con l’Union SG in Youth League. Intervistato da Inter TV al termine di Union SG Inter Primavera, il tecnico nerazzurro Benito Carbone ha commentato il successo di ieri in Youth League. PAROLE – « Credo che alla fine abbiamo meritato la vittoria per tutto quello che abbiamo fatto. I ragazzi sono andati oltre, hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, e di questo sono felice. Questa è la squadra che alleno ormai da un anno e mezzo. Lavorano duramente ogni giorno, li ho voluti ringraziare e fare i complimenti per come hanno giocato e per come hanno creduto nella vittoria fino alla fine. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Youth League, Union-Inter 1-2 (Keita 62', Kukulis 92', Bovio 97') Incredibile vittoria della Primavera di Carbone, dopo i pareggi con Ajax e Slavia Praga. I nerazzurri ribaltano l'Union Saint Gilloise con due gol nel recupero di Kukulis e Bovio. Inutili i due pali dei - X Vai su X
Primavera, alla scoperta dell'Inter di Benny Carbone - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=593190 - facebook.com Vai su Facebook
Carbone a Inter TV: "Col Saint-Gilloise abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo. Complimenti ai ragazzi" - Con una clamorosa rimonta nel recupero, l'Inter di Benito Carbone è riuscita a ribaltare un risultato che sembrava stregato superando per 2- Lo riporta msn.com
Carbone: "Io interista da sempre, tornare qui una sorpresa. Punto a far crescere i giovani senza dimenticare i trofei" - È l'Inter la protagonista della nuova puntata del format 'È sempre Primavera' coniato da Radio TV Serie A per conoscere segreti e curiosità delle squadre giovanili dei club della massima serie italian ... Da msn.com