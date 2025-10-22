Inter News 24 Il tecnico dell’Inter Primavera, Benito Carbone, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo di ieri con l’Union SG in Youth League. Intervistato da Inter TV al termine di Union SG Inter Primavera, il tecnico nerazzurro Benito Carbone ha commentato il successo di ieri in Youth League. PAROLE – « Credo che alla fine abbiamo meritato la vittoria per tutto quello che abbiamo fatto. I ragazzi sono andati oltre, hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, e di questo sono felice. Questa è la squadra che alleno ormai da un anno e mezzo. Lavorano duramente ogni giorno, li ho voluti ringraziare e fare i complimenti per come hanno giocato e per come hanno creduto nella vittoria fino alla fine. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carbone a Inter TV: «Ho voluto fare i complimenti ai ragazzi, vi dico qual è la forza principale di questo gruppo»