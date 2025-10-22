Caravaggio tre patenti ritirate in meno di 24 ore

Caravaggio. Tre patenti ritirate in meno di 24 ore. È il bilancio dell’operazione straordinaria condotta nel fine settimana dal distretto di polizia locale della Bassa Bergamasca Occidentale, impegnato in una serie di controlli notturni a Caravaggio nell’ambito del progetto “ Mobilità sicura ”, promosso dalla Provincia di Bergamo con Ats e l’ Università di Bergamo. L’iniziativa, finanziata dal Fondo contro l’incidentalità notturna, ha coinvolto dodici comuni del territorio con l’obiettivo di prevenire la guida in stato di alterazione. Il primo ritiro è avvenuto alle 21.43 di venerdì lungo la ex Statale 11, nei pressi del distributore Ip, dove un 31enne residente nella Bassa è stato fermato per guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Caravaggio, tre patenti ritirate in meno di 24 ore

News recenti che potrebbero piacerti

Aci Caravaggio - facebook.com Vai su Facebook

Alcol al volante: ritirate tre patenti. Sanzioni salate per il cellulare - end i carabinieri della Compagnia di Lugo hanno intensificato i controlli lungo le vie principali di comunicazioni di tutto il territorio di competenza, soprattutto nelle ore serali ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Controlli della polizia nel weekend: tre patenti ritirate - Lo scorso fine settimana la Polizia di Stato, Questura e Polizia Stradale, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione delle violazioni previste dal codice della strada, ha ... Come scrive ilmattino.it

Cinque patenti ritirate per alcol e droga nel Pordenonese - Cinque le patenti ritirate per alcol e droga lo scorso week end dai Carabinieri di Pordenone durante l'attività di controllo della circolazione stradale, in particolare per la prevenzione e ... Come scrive rainews.it