Caravaggio stalking verso l’anziano che l’aveva ospitata | 52enne arrestata

Bergamo, 22 ottobre 2025 – Aveva chiesto e ottenuto ospitalità in casa di un anziano, ma poi aveva iniziato a tormentarlo chiedendogli continuamente soldi, aggredendolo e distruggendogli la casa. Nei suoi confronti era già stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento, ma lo scorso giovedì è stata sorpresa davanti l'abitazione della vittima e per questo è stata arrestata. Pensionato focoso denunciato dall’amica: adesso rischia 6 anni per violenza sessuale È accaduto a Caravaggio, nella Bergamasca, ad una donna di 52 anni che è stata arrestata. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Caravaggio, avevano accertato che la donna era stata ospitata per qualche tempo in casa dell'anziano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

