Carabinieri uccisi Sammartino consegna il Gigliato d’Argento

E’ dedicato al coraggio e al sacrificio dei tre carabinieri che hanno perso la vita nell’esplosione del casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, il Gigliato d’Argento che il commissario straordinario Claudio Sammartino ha voluto simbolicamente consegnare in palazzo comunale al nuovo comandante della Legione Carabinieri Toscana, Pierluigi Solazzo. Era presente anche il comandante provinciale Francesco Schilardi. Così il Comune ha voluto esprimere la vicinanza all’Arma per il tragico evento in cui il 14 ottobre sono morti i tre militari e sono rimasti feriti 25 agenti tra carabinieri, polizia di Stato e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

