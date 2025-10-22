Carabinieri aggrediti ad Atripalda UNARMA | Basta con la violenza contro le forze dell' ordine

La Segreteria Provinciale UNARMA di Avellino alza forte il tiro contro l’ennesimo atto di violenza nei confronti dei colleghi di Atripalda durante l’espletamento dei propri doveri, ai quali va la nostra massima vicinanza.Questo ennesimo episodio è inaccettabile, come è inaccettabile l’attuale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

