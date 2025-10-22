Capitan Volandri racconta l'incontro con Sinner a Vienna | Mi ha parlato della cotoletta
Il capitano dell'Italia Filippo Volandri ha incontrato Jannik Sinner a Vienna dopo il rifiuto del numero due al mondo di difendere i colori azzurri nelle Finali di Coppa Davis: "Ci siamo abbracciati, non si deve per forza giocarla ogni anno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sinner dice no all'Italia. Il numero 2 del mondo non giocherà la Final eight di Coppa Davis a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il capitano non giocatore Volandri non l'ha convocato perché "non ha dato la sua disponibilità per il 2025". "La Coppa Davis è, e reste - facebook.com Vai su Facebook
Il numero due al mondo 'non ha dato la sua disponibilità per l'edizione 2025' come annunciato dal capitano Filippo Volandri in un comunicato stampa. #Tennis #DavisCup #Sinner #theonetv7 Seguteci su @theonetv7 - X Vai su X
Capitan Volandri racconta l’incontro con Sinner a Vienna: “Mi ha parlato della cotoletta” - Il capitano dell'Italia Filippo Volandri ha incontrato Jannik Sinner a Vienna dopo il rifiuto del numero due al mondo di difendere i colori azzurri nelle ... Si legge su fanpage.it