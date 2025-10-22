Capello dà ragione a Tudor | Approvo questa sua scelta di formazione per questa sera! Vi svelo qual è il punto debole del Real Madrid

Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato così verso la partita di Champions League contro il Real Madrid. Un’analisi da maestro, una ricetta per provare l’impresa. Nel giorno della notte più difficile, quella del Santiago Bernabéu, arriva la lucida analisi di Fabio Capello. L’ex allenatore di Real Madrid, Milan e Juventus, oggi opinionista per Sky Sport, ha individuato a Champions League Show il punto debole dei “Blancos” e ha promosso la possibile scelta di Igor Tudor di affidarsi alla coppia Yildiz-Vlahovic. “Juve, si capisce che aria tira”. “Don Fabio” non si nasconde di fronte alle difficoltà della Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

