Capello | Conte ha accusato qualcuno dei giocatori di essere egoista

22 ott 2025

Negli studi di Sky Sport si commentano le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Psv:  «Come lo scorso anno ci deve essere un unico obiettivo, Napoli e il Napoli» Capello chiarisce:  « Lui ha accusato qualcuno dei giocatori di essere egoista. Non ha fatto i nomi, se avesse voluto avrebbe fatto i nomi e chiarito tutto quanto» Boban: « Il confronto si fa negli spogliatoi, come faceva lei». Capello: «Se tu analizzi le partite i nomi di quelli che hanno giocato per i risultati che hanno avuto si trovano». Boban: «È stato più convincete che qui in studio, ma non il vero Conte». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

