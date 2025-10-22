Negli studi di Sky Sport si commentano le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Psv: «Come lo scorso anno ci deve essere un unico obiettivo, Napoli e il Napoli» Capello chiarisce: « Lui ha accusato qualcuno dei giocatori di essere egoista. Non ha fatto i nomi, se avesse voluto avrebbe fatto i nomi e chiarito tutto quanto» Boban: « Il confronto si fa negli spogliatoi, come faceva lei». Capello: «Se tu analizzi le partite i nomi di quelli che hanno giocato per i risultati che hanno avuto si trovano». Boban: «È stato più convincete che qui in studio, ma non il vero Conte». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Capello: «Conte ha accusato qualcuno dei giocatori di essere egoista»