Capello a Chivu | Stai facendo quello che ho fatto io al Milan ovvero …

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha fatto un paragone tra il suo arrivo in rossonero e quello di Chivu all'Inter negli studi di Sky Sport al termine del match di Champions League tra i nerazzurri e l' Union Saint Gilloise. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello a Chivu: “Stai facendo quello che ho fatto io al Milan, ovvero …”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Capello a Chivu: “Stai facendo la mia stessa strada”. Il mister: “I giocatori accettano…” - X Vai su X

Capello: “Chivu bravo ad entrare in punta di piedi e non come una ruspa. E dopo la Juve ha…” - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Capello a Chivu: "Stai facendo la stessa strada che ho fatto io al Milan" - Fabio Capello nello studio post partita di Sky Sport fa i complimenti a Chivu e fa anche un paragone importante: "Stai facendo la stessa strada che ho percorso io quando sono arrivato al Milan. sport.sky.it scrive

Capello a Chivu: “Stai facendo la mia stessa strada”. Il mister: “I giocatori accettano…” - Lo scambio tra Fabio Capello e mister Chivu su Skysport e sul lavoro fatto sulle teste dei giocatori dell'Inter ... Scrive msn.com

Union SG-Inter, Chivu: "Inter ha il fuoco dentro. Doveva solo ritrovare fiducia". VIDEO - Poker in Belgio e settima vittoria di fila tra campionato e Champions per la squadra di Chivu, che ha analizzato il momento a Sky: "L'Inter doveva mettersi alle spalle il finale della scorsa stagione, ... Segnala sport.sky.it