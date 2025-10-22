Capelli bianchi? Potrebbero essere il segnale che il tuo corpo sta combattendo il cancro
Se l’apparizione dei primi capelli bianchi ti ha fatto sentire semplicemente più vecchio, una nuova ricerca giapponese potrebbe farti riconsiderare completamente questo fenomeno. Secondo uno studio condotto dall’Università di Tokyo e pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Cell Biology, l’ingrigimento dei capelli non sarebbe solo un sintomo estetico dell’invecchiamento, ma il risultato visibile di un processo biologico che potrebbe proteggere il nostro organismo dal rischio di sviluppare il melanoma, una pericolosa forma di tumore della pelle. La ricerca, guidata dalla biologa Emi Nishimura, ha utilizzato topi da laboratorio per indagare come un particolare tipo di cellule staminali reagisce ai danni del DNA, rivelando una connessione inaspettata tra capelli grigi e difesa antitumorale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
