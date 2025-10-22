Capannoli sempre più cardioprotetta | installati due nuovi defibrillatori
Sono stati installati nei giorni scorsi grazie a Farmavaldera due nuovi defibrillatori automatici esterni (DAE) nel territorio comunale di Capannoli, per la precisione in piazza Pertini e all'esterno della farmacia comunale a Santo Pietro Belvedere.Installazioni che rappresentano un ulteriore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
