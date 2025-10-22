Caos in Senato durante l’intervento di Meloni | scintille tra la premier e la senatrice Maiorino La Russa costretto a intervenire
Clima rovente oggi in Senato durante le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. L’Aula si è infiammata dopo gli interventi dell’opposizione, tra interruzioni e proteste, tanto che il presidente del Senato Ignazio La Russa è dovuto intervenire più volte per ristabilire la calma. Lo scontro tra Meloni e Maiorino. A innescare la polemica è stata la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, che si è rivolta direttamente alla premier con toni duri: “Lei ha capito benissimo che le piazze non erano solo per Gaza, ma anche contro di lei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Choc al Senato contro la premier: La Russa furioso, caos. Il putiferio, cosa è successo (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza» - X Vai su X