Caos in Senato durante l’intervento di Meloni | scintille tra la premier e la senatrice Maiorino La Russa costretto a intervenire

Clima rovente oggi in Senato durante le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. L'Aula si è infiammata dopo gli interventi dell'opposizione, tra interruzioni e proteste, tanto che il presidente del Senato Ignazio La Russa è dovuto intervenire più volte per ristabilire la calma. Lo scontro tra Meloni e Maiorino. A innescare la polemica è stata la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, che si è rivolta direttamente alla premier con toni duri: "Lei ha capito benissimo che le piazze non erano solo per Gaza, ma anche contro di lei.

