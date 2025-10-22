Caos a Uomini e donne | due schiaffi in studio e un addio che cambia tutto

La puntata di Uomini e donne andata in onda mercoledì 22 ottobre su Canale 5 si preannuncia una delle più movimentate della stagione. Tensione, emozioni forti e colpi di scena hanno caratterizzato un appuntamento che, secondo le anticipazioni, lascerà il segno tra gli spettatori del dating show condotto da Maria De Filippi. Al centro della scena, una dama protagonista di un acceso scontro sfociato in un gesto clamoroso: due schiaffi a un cavaliere, dopo la rivelazione in studio di dettagli privati della loro conoscenza. Tutto avrebbe avuto inizio con l’intervento della donna, entrata in studio per raccontare la sua frequentazione con Mario Lenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caos a Uomini e donne: due schiaffi in studio e un addio che cambia tutto

Leggi anche questi approfondimenti

Domenica mattina di caos a Parigi con il museo chiude i battenti «per motivi eccezionali» dopo una rapina lampo. In sette minuti quattro uomini incappucciati hanno trafugato pezzi inestimabili della collezione imperiale. Macron parla di «attacco alla nostra sto - facebook.com Vai su Facebook

“Furiosa, lascia lo studio”: caos a Uomini e Donne, l’addio inaspettato della dama - Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne: Agnese si dichiara a Federico Mastrostefano, ma lui ammette di non essere sicuro dei suoi sentimenti. Secondo quilink.it

Cristiana Anania nella bufera a Uomini e Donne/ La reazione al ritorno di Jakub scatena il caos - Cristiana Anania scatena il caos a Uomini e Donne per la reazione avuta quando Jakub è tornato nel programma per Sara Gaudenzi. Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e Donne anticipazioni, De Filippi sbotta e bandisce due Over - La conduttrice, nella registrazione del 20 ottobre 2025, ha perso le staffe e ha deciso di liquidare Cinzia e Rocco dal centro studio ... Riporta msn.com