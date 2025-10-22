Cantiere sull’Ombrone per 128mila euro
In vista delle piogge autunnali, e delle maggiori difficoltà a eseguire interventi, proseguono i cantieri del Consorzio Bonifica Medio Valdarno per una maggior sicurezza del torrente Ombrone. Punti fondamentali del programma dei lavori del Consorzio riguardano ambiti che spesso si danno per scontati come le murature delle sponde di ogni tipo: muri autoportanti o addossati a un argine, alti o bassi, con interventi che si sono succeduti con materiali e tecniche di intervento del tutto eterogenei. L’ultima sistemazione riguarda l’Ombrone in località Bonelle: gli operai e le ruspe in azione hanno lavorato su di un’estensione complessiva di 370 metri con diverse chiusure di brecce e ricostruzione delle parti mancanti per un costo complessivo di 128mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
