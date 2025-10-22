Cantiche celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature in musica danza e narrazione digitale

22 ott 2025

Si intitola Cantiche il nuovo progetto ideato da Mea Concerti e inserito nella stagione Tourné, che nasce per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature, intrecciando l’estetica francescana con i grandi temi del nostro tempo.Multidisciplinare e diffuso sul territorio, Cantiche coinvolge. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

