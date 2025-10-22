Il suo ultimo libro, intitolato Dentro di me c’è un posto bellissimo, è un invito alla cura del sé anche nei momenti di difficoltà emotiva. Cura, relazioni e parola poetica faranno da sfondo al secondo appuntamento del ciclo La farmacia delle parole con Ameya Gabriella Canovi (foto), con cui dialogherà la regista e dramaturga di Metropoplare Livia Gionfrida domani alle 21, al Ridotto del Politeama. Canovi, psicologa, autrice e divulgatrice appassionata. Esperta di relazioni familiari e dinamiche affettive, accompagna da anni chi attraversa legami disfunzionali con empatia, chiarezza e strumenti concreti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Canovi alla Farmacia delle parole