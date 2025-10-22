Canottaggio il Canale dei Navicelli accende i riflettori sui tricolori di gran fondo
A Pisa il weekend dei Campionati Italiani in singolo e due senza, in programma anche le regate nazionali Master, Universitari, Allievi e Cadetti Il Canale dei Navicelli di Pisa si prepara a vivere un weekend all’insegna del grande canottaggio. Sabato 25 e domenica 26 ottobre andrà infatti in scena la due giorni tricolore dei Campionati Italiani di gran fondo nelle specialità del singolo e del due senza, abbinati alla Regata Nazionale di fondo riservata ad Allievi, Cadetti, Universitari ed Esordienti Universitari. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
