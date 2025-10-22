Canottaggio beach sprint i convocati dell’Italia per i Mondiali | Ficarra e Cesarini Ceccarino confermati dopo gli Europei
L’Italia sarà al via in otto delle dieci specialità in programma ai Mondiali 2025 di canottaggio beach sprint, che prevede le gare sia della categoria senior che di quella junior, calendarizzati dal 6 al 9 novembre ad Antalya, in Turchia, già sede dei recenti Europei. Rispetto alla rassegna continentale l’Italia conferma nelle specialità olimpiche Giovanni Ficarra nel singolo senior maschile e Federica CesariniFederico Ceccarino nel doppio senior misto, mentre non ci saranno azzurre nel singolo senior femminile. Ilaria Bavazzano, protagonista agli Europei nel singolo, infatti, è stata schierata nella specialità non olimpica del quattro di coppia senior misto, assieme a Maria Elena Zerboni ed ai campioni iridati (nel canottaggio classico) Andrea Panizza e Giacomo Gentili (Ficarra sarà il timoniere dell’imbarcazione). 🔗 Leggi su Oasport.it
