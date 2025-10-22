Canopi etruschi In mostra la collezione

Chianciano Terme, ha un primato unico: possiede la più grande collezione di canopi etruschi ritrovati durante le tante campagne di scavi. Il Museo Archeologico delle Acque apre le sue porte a un evento straordinario: domenica 26 ottobre, alle ore 16.00, si terrà l'inaugurazione della mostra "Echi d'Eternità: i volti etruschi si rivelano", un'esposizione che valorizza una collezione di urne funerarie antropomorfe unica al mondo, offrendo un contributo di straordinaria importanza alla conoscenza dell'arte e della spiritualità etrusca. All'inaugurazione interverranno con i loro saluti istituzionali la Sindaca di Chianciano Terme, Grazia Torelli, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il Presidente della Fondazione Musei Senesi, Alessandro Ricceri.

