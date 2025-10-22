Al Forum dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti a Roma, lo storico Luciano Canfora è intervenuto in una conversazione pubblica condotta dal giornalista Francesco Giorgino, affrontando con la consueta lucidità e rigore il tema dell’identità e del futuro dell’ Unione Europea. Un dialogo che ha preso le mosse da un’intervista rilasciata dallo stesso Canfora a il Fatto Quotidiano, in cui lo studioso aveva definito l ’Europa “in coma”. Canfora ha spiegato che la sua formula, pronunciata in replica al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è evidentemente motivata dal fatto che “le armi e il riarmo stanno diventando la priorità: la priorità armigera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Canfora: “L’Unione europea? Un cadavere pilotato da Londra e ridotto al ridicolo di gabbie per galline e di tappi delle bottiglie”