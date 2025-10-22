Cane paralizzato sottoposto a un intervento urgente | in pochi giorni raccolti 2.500 euro ma ne servono altri

“Vi scrivo col cuore in mano per chiedere un aiuto per il mio cane Venom, che ha vissuto un vero incubo: in meno di quattro ore si è paralizzato completamente”. Così, Eugenia Palmieri, ha lanciato da Lucera una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, dopo l’intervento subito dal suo amico a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il cane Poggy fa temere il peggio: sembrava paralizzato, ma la verità ha lasciato tutti senza parole @lazampa @LaStampa - X Vai su X

Dalle 9 alle 14:40 di ieri, un cane randagio ha paralizzato la metro di Praga. L’incrocio di cane lupo è stato catturato dai Vigili del Fuoco dopo aver girovagato sui binari per chilometri, bloccando anche la tratta per l’aeroporto, coperta poi con un servizio nav - facebook.com Vai su Facebook

Cane paralizzato sottoposto a un intervento urgente: in pochi giorni raccolti 2.500 euro ma ne servono altri - Così, Eugenia Palmieri, ha lanciato da Lucera una raccolta fondi sulla ... foggiatoday.it scrive

Cane morso dalla vipera: “Era come paralizzato, ma siamo riusciti a salvarlo” - “Ha fatto un salto e ha emesso un latrato di dolore: aveva due fori nel naso” ... Secondo msn.com