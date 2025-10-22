Cane paralizzato sottoposto a un intervento urgente | in pochi giorni raccolti 2.500 euro ma ne servono altri

Foggiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vi scrivo col cuore in mano per chiedere un aiuto per il mio cane Venom, che ha vissuto un vero incubo: in meno di quattro ore si è paralizzato completamente”. Così, Eugenia Palmieri, ha lanciato da Lucera una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, dopo l’intervento subito dal suo amico a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

