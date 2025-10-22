Cane morto per il lancio di una pietra interviene Michela Vittoria Brambilla
Arezzo, 22 ottobre 2025 – La deputata Michela Vittoria Brambilla interviene sul caso del cane morto per il lancio di una pietra ad Arezzo durante una rissa al Pionta e ricorda la legge che porta il suo nome. «Una notizia terribile, che lascia senza parole. Ad Arezzo, durante una rissa tra giovanissimi al Parco del Pionta, una piccola chihuahua che passeggiava accanto al suo proprietario è stata colpita da una sassaiola. Ferita pesantemente alla testa, nonostante l'intervento immediato delle autorità e del veterinario, non ce l'ha fatta. È una storia che ferisce la coscienza di chiunque creda nel rispetto della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cane morto per il lancio di una pietra, interviene Michela Vittoria Brambilla - «La Legge Brambilla oggi rafforza la tutela degli animali e prevede pene più severe per chi li maltratta o li uccide. lanazione.it scrive
Cane ucciso da una sassata al Pionta, si cercano i testimoni - Una pietra lanciata da qualcuno fatale per il cane di piccola taglia ... Come scrive lanazione.it