Cancellieri Lazio confermata quella diagnosi! Ecco i tempi di recupero e la data del possibile rientro
Cancellieri Lazio, lesione muscolare per l’attaccante biancoceleste: out circa 20 giorni, il rientro dopo la sosta La Lazio deve fare ancora i conti con gli infortuni in questo inizio di stagione complicato. L’ultimo a fermarsi è Mattia Cancellieri, vittima di una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Gli esami hanno confermato il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
