Campogalliano a Raimondi e Messori i premi per il miglior aceto balsamico e per il miglior nocino

Modenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le specialità culinarie del territorio, l’artigianato e l’enogastronomia locale, i giochi di strada e le radio di una volta in mostra, i quadri di Manicardi in San Rocco, il tutto avvolti nel profumo del mosto e con la colonna sonora dei capolavori senza tempo di Ennio Morricone.Anche quest'anno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Campogalliano Raimondi Messori Premi