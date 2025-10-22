Campione torna a riempirsi | ecco il programma delle ISOP
I satelliti live sono già partiti e c'è grande attesa per le Italian Series of Poker. Chi sarà il nuovo re? Lo scorso anno ci fu un finale davvero particolare. Il programma è bello corposo: oltre al Main Event sono previsti un bel po' di side event. E non mancano le tanto amate varianti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
