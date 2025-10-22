Campionato europeo di ju jitsu Sergio Calò conquista il titolo di vice campione europeo
GALLIPOLI – Come annunciato sul tatami del campionato europeo di ju jitsu, che si è svolto nei giorni scorsi nelle Fiandre, a Beveren (in Belgio), hanno combattuto e gareggiato anche tre atleti della Hiwashita ProTeam Gallipoli.La competizione sportiva è stata affrontata dai ragazzi gallipolini. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
