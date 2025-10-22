campi di zucca 2025 i 7 da visitare e da cui prendere ispirazione per il tuo orto

Con l’autunno, i campi di zucca sono ormai la meta perfetta per trascorrere una giornata diversa, tra natura, profumi di terra e aria frizzante. In molte regioni italiane, anche nel 2025, si possono visitare aziende agricole e orti che aprono le porte ai visitatori: luoghi dove possiamo ammirare e fotografare le zucche, e persino toccarle, sceglierle e raccoglierle, divertendoci un mondo con i più piccoli. Ma passeggiare tra i filari, osservare le varietà più curiose e scoprire come coltivarle è un modo semplice per portare a casa un’idea nuova per il nostro orto. Scopriamo, quindi, come è nata la tradizione, dove andare in Italia e come prendere spunto. 🔗 Leggi su Dilei.it

