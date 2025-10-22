Campi di zucca 2025 i 7 da visitare e da cui prendere ispirazione per il tuo orto
Con l’autunno, i campi di zucca sono ormai la meta perfetta per trascorrere una giornata diversa, tra natura, profumi di terra e aria frizzante. In molte regioni italiane, anche nel 2025, si possono visitare aziende agricole e orti che aprono le porte ai visitatori: luoghi dove possiamo ammirare e fotografare le zucche, e persino toccarle, sceglierle e raccoglierle, divertendoci un mondo con i più piccoli. Ma passeggiare tra i filari, osservare le varietà più curiose e scoprire come coltivarle è un modo semplice per portare a casa un’idea nuova per il nostro orto. Scopriamo, quindi, come è nata la tradizione, dove andare in Italia e come prendere spunto. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
Autunno magico a Oasi Zucca Land! Immergiti nel villaggio delle zucche più incantato di Milano: campi dorati pieni di zucche coloratissime da scegliere e decorare, labirinto dell'agricoltore, pista dei trattori, Zucca Park con attrazioni a tema e photo spot da - facebook.com Vai su Facebook
Pumpkin patch 2025, dove sono i villaggi della zucca in Emilia Romagna, Marche e Veneto - Tra i campi di zucche scegliendo quella più tonda da portare a casa per intagliarla in prossimità d Halloween. Secondo ilrestodelcarlino.it
Halloween tra campi di zucche, zombie e streghette: ecco cosa fare con i bambini - Dai Pumpkin Patch da Treviso a Caserta, agli appuntamenti nei parchi divertimento: tante idee per la serata più spaventosa ... Si legge su repubblica.it
Campi di zucche 2025, 10 posti da non perdere in Lombardia - Appuntamenti per grandi e bambini in provincia di Milano, nella Bergamasca o sul lago di Como. Segnala ilgiorno.it