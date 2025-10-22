Camper contro camion in autostrada quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 del pomeriggio di oggi, 22 ottobre, che ha visto coinvolti un tir e un camper. Dopo aver consegnato un carico di arance, l'autoarticolato, con targa italiana, si dirigeva verso Venezia sull'autostrada. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

AUTOGOLD.it - La migliore chimica sul mercato in un unico store online CENTINAIA DI PRODOTTI CHIMICI PREMIUM PER AUTO, MOTO, CAMPER, CAMION, NAUTICA e per qualsiasi altro veicolo Additivi per carburanti (benzina, diesel, GPL, metano) - facebook.com Vai su Facebook

Camion contro un camper in A4, quattro feriti - Lo schianto nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, in comune di San Michele al Tagliamento. Segnala rainews.it

Camion perde il controllo della motrice, sbatte violentemente contro un camper: 4 feriti - L'incidente che ha visto coinvolti due veicoli, un camper e un mezzo pesante, è avvenuto al chilometro 462, nei pressi del territorio comunale di San Michele al Tagliamento. Secondo nordest24.it

Blocco dei freni, la motrice del camion sbanda e centra un camper con a bordo una coppia e un cagnolino: 4 feriti, donna incastrata tra le lamiere - Pomeriggio di paura oggi, mercoledì 22 ottobre, lungo l’autostrada A4 Venezia–Trieste, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Riporta ilgazzettino.it