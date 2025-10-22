Campania Sangiuliano torna in politica | Mi candido capolista di FdI ma il mio non è un riscatto

Lo scorso anno, Sangiuliano ha deciso di presentare le sue dimissioni dopo lo scandalo legato alla figura di Maria Rosaria Boccia. Anche quest'ultima ha deciso di candidarsi in Campania, insieme a Stefano Bandecchi. Sangiuliano, però, non ha dubbi: "Ho molta fiducia nella magistratura italiana. Basterà attendere che la giustizia faccia il suo corso". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Campania, Sangiuliano torna in politica: “Mi candido capolista di FdI, ma il mio non è un riscatto”

Approfondisci con queste news

CVD: Genny Sangiuliano lascia Parigi ed è capolista di FdI in #Campania. Napoli val bene una messa. - X Vai su X

Sangiuliano pollicino. Il giallo della candidatura in Campania. L'ex ministro nega tutto, ma organizza cene, parla di “pressing” e si consulta con la moglie: “Ma uno potrà anche pensare di candidarsi alle elezioni senza essere stalkerizzato dai giornalisti?" - Sal - facebook.com Vai su Facebook

Campania, Sangiuliano torna in campo: sarà capolista di FdI alle Regionali - L'ex ministro della Cultura annuncia la sua candidatura con Fratelli d'Italia un anno dopo le dimissioni dal governo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Regionali Campania 2025, Sangiuliano: “Sarò capolista di Fratelli d’Italia” - "Ho accettato l'invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d'Italia: guiderò la lista" alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Lo riporta msn.com

Sangiuliano scioglie la riserva: "Sarò capolista di Fratelli d'Italia in Campania" - L'ex ministro a il Corriere della Sera: "In Rai ci sono stati molti colleghi che hanno fatto politica: Badaloni, Marrazzo, Giulietti, Ravaglioli, ... Si legge su msn.com