Campania Sangiuliano torna in politica | Mi candido capolista di FdI ma il mio non è un riscatto

Ildifforme.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso anno, Sangiuliano ha deciso di presentare le sue dimissioni dopo lo scandalo legato alla figura di Maria Rosaria Boccia. Anche quest'ultima ha deciso di candidarsi in Campania, insieme a Stefano Bandecchi. Sangiuliano, però, non ha dubbi: "Ho molta fiducia nella magistratura italiana. Basterà attendere che la giustizia faccia il suo corso". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

