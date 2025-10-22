Campania Sangiuliano guida FdI | Torno per cambiare la mia terra
L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania. “Ritorno alle mie radici per cambiare” Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: Gennaro Sangiuliano, già ministro della Cultura nel governo Meloni, sarà capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
