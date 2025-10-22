Campania Sangiuliano guida FdI | Torno per cambiare la mia terra

Lidentita.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania. “Ritorno alle mie radici per cambiare” Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: Gennaro Sangiuliano, già ministro della Cultura nel governo Meloni, sarà capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

campania sangiuliano guida fdi torno per cambiare la mia terra

© Lidentita.it - Campania, Sangiuliano guida FdI: “Torno per cambiare la mia terra”

Leggi anche questi approfondimenti

campania sangiuliano guida fdiGennaro Sangiuliano capolista di FdI in Campania: “Sarò al servizio dei miei concittadini” - L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni regionali in Campania, dove guiderà la lista di Fratelli d’Italia. Da ilgazzettinovesuviano.com

campania sangiuliano guida fdiGennaro Sangiuliano si candida in Campania e sfida Maria Rosaria Boccia (a colpi di voti) - L’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si candida in Campania per FdI. Lo riporta panorama.it

campania sangiuliano guida fdiAlla fine Sangiuliano scioglie le riserve: sarà capolista di FdI in Campania - Dopo diverse smentite, l'ex ministro e attuale corrispondente Rai a Parigi correrà alle regionali. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Sangiuliano Guida Fdi