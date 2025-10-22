Campania Nappi Lega | la Regione impone un nuovo salasso per le imprese che operano nei porti Legge da abolire 

Lega contro la legge 132025: doppia tassazione sulle concessioni portuali, minacciata l’attrattività dei porti campani. “Ci troviamo nuovamente di fronte a scelte scellerate da parte dell’Amministrazione regionale uscente che, questa volta, danneggiano pesantemente le imprese che operano nei porti campani. Con la legge 132025, Palazzo Santa Lucia è intervenuto nuovamente sull’applicazione, in misura fissa dell’imposta regionale, sui canoni di concessione demaniale marittima, estendendo l’imposta a tutte le concessioni rilasciate da enti pubblici diversi dai Comuni. Risultato? Oltre alla tassazione statale sui canoni riscossi dall’Autorità di sistema portuale, le imprese dovranno versare anche l’imposta regionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

