Campania leader del Sud per gli investimenti in venture capital | il 2025 sarà l’anno migliore di sempre

La Campania si conferma la regione leader del Sud Italia per investimenti in venture capital.  Nei primi nove mesi del 2025 sono stati investiti  34 milioni di euro  in  10 round,  superando già i valori complessivi registrati negli anni precedenti. Il 2025 si avvia quindi a diventare  l’anno migliore di sempre  per la regione, sia per numero di operazioni sia per capitale raccolto. La Campania rappresenta quasi la metà (49%) del totale degli investimenti VC nel Sud Italia e circa il 4,5% del numero complessivo di round a livello nazionale, consolidando il suo  ruolo strategico  come polo di innovazione e crescita per le startup del Sud Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

