Campagna del pomodoro 2025 | Casalasco chiude con quasi 800mila tonnellate lavorate

Ilpiacenza.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gruppo Casalasco ha concluso la campagna del pomodoro 2025 con quasi 800.000 tonnellate di prodotto lavorato, confermando la sua leadership in Italia e il suo ruolo da protagonista a livello internazionale. Un risultato di rilievo, raggiunto nonostante un’annata segnata da forti instabilità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

