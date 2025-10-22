Campagna del pomodoro 2025 | Casalasco chiude con quasi 800mila tonnellate lavorate
Gruppo Casalasco ha concluso la campagna del pomodoro 2025 con quasi 800.000 tonnellate di prodotto lavorato, confermando la sua leadership in Italia e il suo ruolo da protagonista a livello internazionale. Un risultato di rilievo, raggiunto nonostante un’annata segnata da forti instabilità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
