Camorra elettorale carabiniere avvisa il sindaco delle indagini sul voto | Apri bene gli occhi
C’è anche un carabiniere tra i 13 indagati nella maxi inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla Dda, che ha portato all’arresto di due esponenti del clan Massaro (Raffaele Piscitelli e Domenico Nuzzo) e di 4 amministratori locali di Santa Maria a Vico (il sindaco Andrea Pirozzi, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
