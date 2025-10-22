Camorra elettorale carabiniere avvisa il sindaco delle indagini sul voto | Apri bene gli occhi

Casertanews.it | 22 ott 2025

C’è anche un carabiniere tra i 13 indagati nella maxi inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla Dda, che ha portato all’arresto di due esponenti del clan Massaro (Raffaele Piscitelli e Domenico Nuzzo) e di 4 amministratori locali di Santa Maria a Vico (il sindaco Andrea Pirozzi, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

camorra elettorale carabiniere avvisaAvvisò il sindaco dell'indagine sul clan, indagato il carabiniere infedele - Tra gli indagati nell’inchiesta della Dda c’è anche un carabiniere in servizio alla stazione di Santa Maria a Vico. Secondo internapoli.it

camorra elettorale carabiniere avvisaInchiesta politica, camorra e imprenditoria a Giugliano: indagini chiuse per 43 indagati - Avviso di conclusioni indagini per i 43 indagati nell’ambito dell’inchiesta su politica, camorra e imprenditoria a Giugliano . Lo riporta internapoli.it

camorra elettorale carabiniere avvisaCamorra, 6 arresti per scambio elettorale a Santa Maria a Vico - CASERTA (ITALPRESS) – I finanzieri della Compagnia di Marcianise stanno eseguendo un’ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere per due esponenti di spicco del clan camorristi ... Si legge su msn.com

