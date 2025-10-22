Camorra e politica | sei arresti a Santa Maria a Vico In manette esponenti del clan Massaro e amministratori comunali

Dalle prime ore di questa mattina i militari della Compagnia di Marcianise stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Il provvedimento dispone la custodia in carcere per due esponenti di spicco del clan camorristico “Massaro” e gli arresti domiciliari per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Camorra e politica: sei arresti a Santa Maria a Vico. In manette esponenti del clan Massaro e amministratori comunali

