Cammina Natura | anche in Veneto e nella provincia di Verona le Giornate nazionali delle guide ambientali escursionistiche
Il Veneto partecipa alla settima edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per valorizzare la natura e la sua biodiversità, l’economia circolare e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
