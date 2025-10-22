Camionista travolto da una pala meccanica nello stabilimento di Acciaierie Venete il 46enne è morto sul colpo
BORGO VALSUGANA - Un camionista di 46 anni è morto questa mattina, mercoledì 22 ottobre, nello stabilimento di Acciaierie Venete a Borgo Valsugana, in provincia di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.nonsoloflaminia.it/index.php/2025/10/17/travolto-da-un-camion-muore-a-67-anni-camionista-di-fermignano-della-ctf/ - facebook.com Vai su Facebook
Un camionista marchigiano di 67 anni è stato travolto e ucciso da un mezzo durante le operazioni di scarico nel Porto di Ravenna. Tra qualche giorno sarebbe andato in pensione. @TgrRaiER @TgrRaiMarche ?https://rainews.it/tgr/news - X Vai su X
Camionista travolto da una pala meccanica nello stabilimento di Acciaierie Venete, il 46enne è morto sul colpo - Un camionista di 46 anni è morto questa mattina, mercoledì 22 ottobre, nello stabilimento di Acciaierie Venete a Borgo Valsugana, in provincia ... msn.com scrive