Camionista travolto da una pala meccanica nello stabilimento di Acciaierie Venete il 46enne è morto sul colpo

Ilgazzettino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BORGO VALSUGANA - Un camionista di 46 anni è morto questa mattina, mercoledì 22 ottobre, nello stabilimento di Acciaierie Venete a Borgo Valsugana, in provincia di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

