Camionista 46enne travolto e ucciso da una pala meccanica nello stabilimento di Acciaierie Venete Era in un' area dove non poteva stare a piedi

Ilgazzettino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BORGO VALSUGANA - Un camionista di 46 anni è morto questa mattina, mercoledì 22 ottobre intorno alle 7.30, nello stabilimento di Acciaierie Venete a Borgo Valsugana, in provincia di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

