Barberino del Mugello, 22 ottobre 2025 – Disagi in A1 all’altezza dello svincolo di Barberino del Mugello, lungo la corsia sud, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto all’interno della galleria Manganaccia. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,35. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, per mettere in sicurezza l’area e ripristinare alla svelta la viabilità ordinaria. Il mezzo pesante si è ribaltato all’interno della galleria a circa 1 chilometro prima dell’uscita di Barberino del Mugello. Sul posto è stata inviata una squadra e in supporto l’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest e una seconda squadra dal comando di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion si ribalta in galleria, disagi alla circolazione in A1 a Barberino