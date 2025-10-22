Camion si ribalta in galleria circolazione bloccata e vigili del fuoco al lavoro

Barberino del Mugello, 22 ottobre 2025 – Disagi in A1 all'altezza dello svincolo di Barberino del Mugello, lungo la corsia sud, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava ortofrutta avvenuto all'interno della galleria Manganaccia. L'incidente è avvenuto intorno alle 19,35. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, per mettere in sicurezza l'area e ripristinare alla svelta la viabilità ordinaria. Il mezzo pesante si è ribaltato all'interno della galleria a circa 1 chilometro prima dell'uscita di Barberino del Mugello.

