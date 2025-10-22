Camion ribaltato | autostrada bloccata FOTO

Dalle 19:30 circa la direzione sud dell'autostrada A1, a circa un chilometro prima dell'uscita di Barberino del Mugello, si è completamente bloccata per il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava ortofrutta.Il camion, per ragioni ancora da chiarire, si è ribaltato finendo su un fianco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

