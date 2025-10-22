Camera le comunicazione della premier Meloni e il dibattito in Aula | segui la diretta

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta dall’Aula di Montecitorio le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

camera le comunicazione della premier meloni e il dibattito in aula segui la diretta

© Ilfattoquotidiano.it - Camera, le comunicazione della premier Meloni e il dibattito in Aula: segui la diretta

Altri contenuti sullo stesso argomento

camera comunicazione premier meloniUe: Meloni alla Camera per consegna testo, 'oggi pomeriggio il dibattito' - "Sono venuta a consegnare il testo delle dichiarazioni rese al Senato in vista del dibattito di oggi pomeriggio". Scrive iltempo.it

Consiglio Europeo, le comunicazioni della Meloni al Senato - La premier Giorgia Meloni è nell'aula del Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre ... Si legge su interris.it

camera comunicazione premier meloniAlmasri, Meloni in Aula blinda Nordio, Piantedosi e Mantovano. M5s: “Torni per parlare di genocidio e Flotilla” - La Camera nega l'autorizzazione a procedere per i tre esponenti del governo accusati per la scarcerazione del generale libico ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Camera Comunicazione Premier Meloni