Milano 22 Ottobre 2025 — Cambium Networks lancia i suoi ultimi moduli ePMP: Force 4518 (5 GHz) e Force 4616 (6 GHz). Queste nuove soluzioni offrono efficienza in termini di costi, throughput di classe Gbps, design integrato con pannello di dimensioni ridotte e supportano un’implementazione flessibile per reti punto-multipunto (PMP) o punto-punto (PTP). Operando nelle bande 5 GHz o 6 GHz, Force 4518 e Force 4616 interagiscono con gli access point della serie ePMP 4000. I service provider possono implementarli come CPE (Customer Premise Equipment) per gli abbonati nelle reti PMP o come ponti PTP economici per la connettività aziendale, industriale o campus. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Cambium Networks presenta i nuovi moduli subscriber Force 4518 e Force 4616, alte prestazioni ed economicità