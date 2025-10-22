Cambio di brand in piazza Ferretto dopo oltre vent' anni stavolta se ne va

Torna ad agitarsi lo spettro della chiusura di Benetton in piazza Ferretto. Il negozio di abbigliamento sta lasciando il cuore di Mestre. Scaffali sempre più vuoti, taglie introvabili e colori poco assortiti. Ecco scoperto l'arcano. Le voci circolavano mesi fa, ma dopo che la notizia era. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In concomitanza con la stagione del cambio pneumatici, Linglong Tire dà il via a un’ampia campagna pubblicitaria presso l’Aeroporto di Monaco. Oltre al marchio principale Linglong Tire, verranno promossi anche i brand del gruppo Crosswind e Leao Tire, su - facebook.com Vai su Facebook

Volkswagen Group Italia: cambio alla guida dei Brand https://megamodo.com/volkswagen-group-italia-cambio-alla-guida-dei-brand/… - X Vai su X

Mestre. Piazza Ferretto cambia volto: in arrivo due nuove librerie, una catena di pizzerie e altri due negozi di abbigliamento - In piazza Ferretto non era rimasta una sola libreria, e anche nel resto del centro città chiudevano una ad una. Segnala ilgazzettino.it

Mestre, rivoluzione piazza Ferretto: librerie, abbigliamento, cibo. La «tentazione» di Apple - Da La casa del tiramisù a La piadineria, da Apple a Pizzium, ma anche una gastronomia di pesce, un negozio di abbigliamento per bambini, uno di lingerie di lusso, un altro di borse. Secondo corrieredelveneto.corriere.it