Cambio dell’ora ottobre 2025 quando e come vanno spostate le lancette

Come ogni anno, arriva il momento del cambio dell’ora, nonostante ormai siano sempre più diffuse le richieste per la sua abolizione. Ecco quando cambiare ora nel 2025, come vanno spostate le lancette e fino a quando sarà in vigore la cosiddetta “ora solare”. L’aspetto positivo? Dormiremo un’ora in più. Ora solare 2025, quando e come spostare le lancette. Con l’avvicinarsi della stagione fredda, ecco il cambio dell’ora, che come di consueto avviene l’ultima domenica del mese di ottobre. Il ritorno dell’ora solare nel 2025 avviene nella notte tra sabato 25 e domenica 26. Le lancette dell’orologio analogico dovranno essere spostate manualmente, mentre i nostri dispositivi, invece, adotteranno l’orario in automatico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cambio dell’ora ottobre 2025, quando e come vanno spostate le lancette

Approfondisci con queste news

-10 GIORNI AL SECONDO CAMBIO QUOTA! Hai tempo fino alle 23:59 del 31 Ottobre per iscriverti alla Termal Bologna Marathon 2026 e approfittare di una tariffa più vantaggiosa Vivi un evento che unisce energia, sapere e meraviglia 42K - 30K - 2 - facebook.com Vai su Facebook

Cambio dell’ora ottobre 2025, quando e come vanno spostate le lancette - Torna l’ora solare, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre: ecco come spostare le lancette e perché si parla (ancora) di abolizione ... Segnala dilei.it

Cambio ora ottobre 2025: effetti su sonno, consumi e vita quotidiana - Il 26 ottobre 2025 l'Italia passa all'ora solare: focus su impatti su sonno, consumi energetici e la discussione UE sull'abolizione del cambio d'ora. Scrive finanza.com

A fine ottobre 2025 torna l'ora solare, ecco tutto quello che c'è da sapere sul cambio d'orario - Cambio all’ora solare 2025: ecco cosa sta per accadere Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 , esattamente alle ore 3:00 del mattino, ... msn.com scrive