Cambio al vertice di First Cisl Sicilia | è Fabio Sidoti il nuovo segretario generale

Cambio al vertice di First Cisl Sicilia: Fabio Sidoti è il nuovo segretario generale e subentra a Chiara Barbera eletta nella segreteria di regionale di Cisl Sicilia. Sidoti, 57 anni, dipendente Bnl, approda alla massima carica siciliana del sindacato dei bancari, degli assicurativi, degli agenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

