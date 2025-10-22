Cambio al vertice di First Cisl Sicilia | è Fabio Sidoti il nuovo segretario generale
Cambio al vertice di First Cisl Sicilia: Fabio Sidoti è il nuovo segretario generale e subentra a Chiara Barbera eletta nella segreteria di regionale di Cisl Sicilia. Sidoti, 57 anni, dipendente Bnl, approda alla massima carica siciliana del sindacato dei bancari, degli assicurativi, degli agenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
CAMBIO AL VERTICE DI ENAIP GRUGLIASCO: FABRIZIA AVOLA NUOVA DIRETTRICE Enaip Piemonte annuncia un importante passaggio di testimone alla guida del Centro Servizi Formativi di Grugliasco. Dopo aver accompagnato con dedizione e professi Vai su Facebook
Cambio al vertice del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri - X Vai su X
First Cisl lancia a Firenze la scuola sindacale nazionale - "Un investimento sulle persone, sulla loro capacità di leggere con spirito critico i cambiamenti della società, un laboratorio di confronto con il mondo accademico e culturale". Scrive quotidiano.net