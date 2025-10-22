Caloriferi via all’accensione a Bergamo | controlli in case e negozi
LA «STAGIONE TERMICA». Per le attività commerciali divieto di tenere le porte aperte. Caldaie, ispettori in campo per verifiche a campione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'ordinanza del Comune di Bergamo che regola l'accensione dei caloriferi - facebook.com Vai su Facebook
Riscaldamento: accensione a Bologna dal 15 ottobre: “Non più di 19 gradi in case e uffici” - X Vai su X
Caloriferi, via all’accensione a Bergamo. Ma controlli in case e negozi - A Bergamo per le attività commerciali divieto di tenere le porte aperte. Scrive ecodibergamo.it
Da oggi si possono accendere i termosifoni, ma non ovunque. Il calendario e le regole da rispettare per evitare multe salate - Il via libera varia in base alla zona climatica, c'è chi dovrà attendere fino a dicembre. Secondo today.it
Riscaldamento a Bergamo, quando si accendono i termosifoni e le regole del 2025 - Gli orari consentiti, le temperature massime e le regole previste per evitare sanzioni ... Riporta quifinanza.it