Calenda e Meloni prove di intesa sulle mozioni in vista del Consiglio europeo Il governo chiede modifiche al testo e Azione accetta

Prosegue il clima di dialogo e apertura, seppur con delle riserve, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader di Azione, Carlo Calenda. Stamattina, 22 ottobre, dopo che Meloni ha tenuto le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo del 23 ottobre, e dopo le dichiarazioni dei gruppi, c’è stato il voto sulle risoluzioni di maggioranza e di opposizione. L’opposizione è arrivata totalmente frammentata, con cinque testi, e con il parere del Governo contrario su tutte le risoluzioni, tranne quella di Azione. Sul documento sottoscritto dal gruppo di Carlo Calenda, il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti, parlando a nome dell’Esecutivo, ha chiesto alcune modifiche nelle premesse e negli impegni. 🔗 Leggi su Open.online

